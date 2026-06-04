Фестиваль театров малых городов собрал 10 тыс зрителей в Подмосковье

Более 10 тысяч зрителей посетили XXIII Фестиваль театров малых городов России, который прошел с 26 мая по 3 июня в Сергиевом Посаде. В конкурсной программе участвовали 15 коллективов из разных регионов страны, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль организовал Театр Наций при поддержке министерства культуры Российской Федерации, благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы» и правительства Московской области. В Сергиев Посад приехали театры из Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Пермского и Красноярского краев, Псковской, Пензенской, Челябинской, Самарской и Свердловской областей.

Победителей определяло жюри во главе с режиссером Никитой Кобелевым, художественным руководителем Александринского театра.

«Сергиев Посад встретил нас с большим теплом и вниманием — полными залами и ежевечерними овациями. Фестиваль стал событием не только городского масштаба. Спектакли театров малых городов вызывают живой интерес у столичной публики и профессионального сообщества», — сказал Никита Кобелев.

Гран-при в номинации «Лучший спектакль большой формы» разделили постановки «Коби Брайант» Чайковского театра драмы и комедии и «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Русского драматического театра «Мастеровые» из Набережных Челнов. Приз за лучшую мужскую роль получил Максим Цыганков, за лучшую женскую роль — Мария Сидорова. Номинация «Лучший спектакль малой формы» в этом году осталась без победителя.

Также вручены специальные призы жюри и диплом Ассоциации театральных критиков. Магнитогорский академический драматический театр имени А. С. Пушкина удостоен награды «Надежда» за спектакль «Утиная охота».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.