Аллея отцов появилась в Кашире

сегодня в 18:54

В преддверии праздника в Кашире высадили аллею саженцев в рамках партийных проектов «Крепкая семья» и «Центра притяжения — Городской парк», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В семейной акции приняли участие молодогвардейцы, их отцы, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, депутаты окружного совета, директор городского парка, координатор партийного проекта «Центра притяжения — Городской парк» Олеся Кожадей.

«Совместно с каширянами положили начало „Отцовского парка“ — высадили первую аллею саженцев снежноягодника. Верю, что это место станет новой точкой притяжения для семей. Ведь совместный труд детей и родителей, с каждым годом будет возрастать и украшать вход в городской парк», — отметил депутат Московской областной Думы Андрей Голубев.

Участники акции высадили 20 кустов снежноягодника. Взрослые показали юным каширянам, как правильно высаживать кусты, поливать их и обсудили подготовку к зимовке.

«Новая аллея получила название „Отцовский парк“ и станет символом крепких семейных традиций. Ухаживать за растениями будут сотрудники парка, молодогвардейцы и местное отделение партии „Единая Россия“», — отметила координатор партийного проекта «Центра притяжения — Городской парк» Олеся Кожадей.

Подобные акции партия «Единая Россия» проводит по всей стране. Их цель — укрепление роли отца в воспитании детей и поддержка семейных ценностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.