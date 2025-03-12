Алла Полякова провела серию отчетов перед жителями городского округа Пушкинский

Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Алла Полякова провела серию отчетов о депутатской работе за 2024 год в городском округе Пушкинский. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения п ртии.

Депутат встретилась с инициативными жителями, а также трудовыми коллективами образовательного комплекса № 8, дома культуры «Пушкино» и муниципального бюджетного учреждения по содержанию территорий.

По словам Аллы Поляковой, главная цель депутатов фракции «Единая Россия» в Государственной Думе на текущий электоральный цикл — это выполнение народной программы партии, которая четвертый год успешно реализуется посредством формирования и выполнения соответствующих государственных и муниципальных программ. В 2024 году были сделали важные шаги и в направлении поддержки педагогов и развития образования в Подмосковье. В частности, с 1 января 2025 года была проиндексирована заработная плата всех педагогов региона.

«Особенно приятно отметить, что молодым учителям и педагогам дополнительного образования оклады были повышены на 20%, а молодым воспитателям — на 26%. Эта мера коснулась более 19 тысяч молодых специалистов, что подчеркивает нашу заботу о талантливой молодежи, выбравшей благородную профессию», — прокомментировала Полякова.

Кроме того, была введена новая категория «молодой работник», что позволит установить соответствующие выплаты для студентов колледжей и вузов, которые начинают работать в образовательных учреждениях во время учебы. Это важный шаг к повышению привлекательности профессии педагога и поддержке молодых людей на их карьерном пути. Еще одной важной инициативой, по словам депутата, стала возможность бесплатного посещения музеев и выставок для семей с детьми, что способствует не только культурному развитию, но и укреплению семейных связей.

Говоря об основных направлениях работы в 2024 году, Алла Полякова рассказала о поддержке участников специальной военной операции. Депутат подчеркнула, что общественные приемные партии «Единая Россия» в Подмосковье с самого начала специальной военной операции начали помогать семьям добровольцев, контрактников, мобилизованных.

«Единая Россия» ведет большую работу, чтобы ни одна семья ни осталась без внимания. На площадках 53-х местных общественных приемных партии не только выдают гуманитарную помощь, но и оказывают правовую и психологическую помощь. За депутатами Подмосковья закреплено 19 268 семей, в том числе — 5 692 семьи военнослужащих — контрактников. Всего с начала специальной военной операции партийцы Московской области отправили в новые регионы и на линию боевого соприкосновения почти 15 тысяч тонн гуманитарной помощи», — рассказала Полякова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.