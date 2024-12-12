Альянс в сфере ИИ выберет лучших топ-менеджеров по искусственному интеллекту

В рейтинг войдут руководители компаний, которые внедрили ИИ в бизнес-процессы с видимыми эффектами, обеспечили AI-трансформацию организации и внесли вклад в развитие ИИ на уровне страны. Цель создания проекта — отметить вклад руководителей, стоящих за громкими проектами, обеспечить им признание индустрии и стимулировать других участников профессионального сообщества к высоким личным достижениям в данной сфере.

«Искусственный интеллект — относительно молодая сфера, и в нашей стране пока нет таких наград, которые позволили бы нам узнать имена людей, под чьим руководством создаются прорывные технологии и проекты, меняющие облик компаний, а иногда и целых отраслей, влияющих на жизнь людей и двигающих страну вперед в развитии и внедрении AI. Мы в Альянсе считаем, что вклад нового поколения руководителей необходимо оценить, обеспечить им известность и признание индустрии, и их примером вдохновить тех, кто еще только начинает этот путь», — прокомментировал Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин

В жюри рейтинга войдут признанные эксперты отрасли и участники Альянса. Сбор заявок на участие в рейтинге стартует в начале года.

Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет ведущие технологические и отраслевые компании для развития искусственного интеллекта в России. С 2023 года Альянс отмечает вклад в развитие индустрии ИИ вручением ежегодной премии «Лидеры искусственного интеллекта» в трех категориях: «Премия ученым», «Премия компаниям», «Премия регионам».