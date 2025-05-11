Алина Загитова ошиблась в поздравлении с Днем Победы на Первом канале

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вновь привлекла внимание общественности из-за неловкого момента во время трансляции программы «Мечталлион» на Первом канале.

В эфире фигуристка рассказала о своих майских выходных, отметив, что провела их в работе и в кругу близких. Однако, поздравляя зрителей с Днем Победы, она допустила ошибку в датах.

«Пользуясь случаем, поздравляю всех с 85… С 80-летием со дня Великой Победы. Поэтому давайте… Аплодисменты», — произнесла Загитова.

Ранее в своем Telegram-канале она делилась размышлениями о трагедии и героизме времен Великой Отечественной войны.

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев в ответ на ее слова рекомендовал фигуристке и другим «углубить свои знания о данном историческом периоде», обратившись к соответствующей литературе.