Алгоритмы видеохостинга начнут автоматически определять возраст зрителей в США

В ближайшие недели видеохостинг начнет тестировать технологию машинного обучения на пользователях из США. Алгоритмы будут анализировать поведенческие факторы — историю просмотров, типы запрашиваемого контента, возраст аккаунта и другие данные, чтобы автоматически выявлять несовершеннолетних.

При обнаружении признаков, что пользователь младше 18 лет, система автоматически включит специальные защитные меры: ограничит доступ к «взрослому» контенту, отключит персонализированную рекламу и активирует усиленные настройки безопасности. В случае ошибки пользователь сможет подтвердить свой возраст с помощью кредитной карты или удостоверения личности.

Компания подчеркивает, что нововведение направлено на лучшую защиту подростков и соблюдение Детского закона о конфиденциальности (COPPA). После тестирования в США технологию планируют внедрить и в других странах.