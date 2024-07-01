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Альфа-банк восстановил работу приложения и сайта после сбоя

Альфа-банк в полном объеме восстановил работоспособность своих интернет-сервисов, в этом убедился корреспондент РИАМО.

Ранее пользователи Альфа-банка пожаловались на сбои в работе приложения и сайта.

Неполадки начались после около 11:00 по московскому времени. В приложение нельзя было зайти, также не работал сайт кредитной организации.

В настоящий момент мобильное приложение полностью функционирует. Сайт «Альфы» также доступен для пользователей.