Альфа-банк восстановил работу приложения и сайта после сбоя
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Альфа-банк в полном объеме восстановил работоспособность своих интернет-сервисов, в этом убедился корреспондент РИАМО.
Ранее пользователи Альфа-банка пожаловались на сбои в работе приложения и сайта.
Неполадки начались после около 11:00 по московскому времени. В приложение нельзя было зайти, также не работал сайт кредитной организации.
В настоящий момент мобильное приложение полностью функционирует. Сайт «Альфы» также доступен для пользователей.