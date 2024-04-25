Альфа-Банк торжественно открыл после реконструкции цифровой офис в Реутове

Phygital офис меняет представления о банках: здесь нет привычных рабочих мест сотрудников за стойкой, проводов и даже электронной очереди. Здесь нет рекламных плакатов, а клиентов на входе встречает специальный терминал, который распознает зашедшего по биометрии лица. Вся процедура сдачи биометрии очень проста и мало отличается от привычного Face ID.

Жители Реутова оценят современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания. В отделении вы можете оформить бесплатную Альфа-Карту, кредитную карту без процентов на год и бесплатным обслуживанием.

«В Подмосковье у нас уже 50 офисов, и нас не пугает это цифра, она говорит о том, что мы не останавливаемся на месте и открываем цифровые офисы в каждом городе Московской области», — отметила управляющий Альфа-Банка Московской области Сирена Гаджимурадова.

Phygital офис Альфа-Банка расположен по адресу: г. Реутов, ул. Носовихинском шоссе, д. 7.

Время работы: пн.-пт.: 10:00–20:00, сб.: 10:00–20:00, вс.: выходной

www.alfabank.ru

•⁠ ⁠Phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.

АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971