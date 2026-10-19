Альфа-Банк нарушил закон о рекламе при рассылке писем

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы признало рекламу Альфа-Банка в электронных письмах ненадлежащей: получатель не давал согласия на рассылку, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Заявитель обратился в управление с жалобой на письма с рекламой банковских услуг, которые поступали на его электронную почту.

После рассмотрения обращения управление возбудило дело в отношении АО «Альфа-Банк» по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Она запрещает распространять рекламу по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Комиссия признала нарушение и решила передать материалы уполномоченному должностному лицу для привлечения банка к административной ответственности по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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