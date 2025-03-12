Алена Сокольская встретилась с секретарем Генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым

Глава городского округа Клин Алена Сокольская приняла участие во встрече сопредседателя ВАРМСУ Ирины Гусевой с Секретарем Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимиром Якушевым. Это мероприятие состоялось 11 марта 2025 года в Москве в Центральной приемной Председателя партии «Единая Россия», сообщила пресс-служба администрации городскокго округа.

В ходе встречи было подписано соглашение между Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления и Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Главные аспекты Соглашения:

Единая Россия и ВАРМСУ будут мониторить исполнение закона о МСУ,

Единая Россия и ВАРМСУ будут совместно работать над реализацией федерального партпроекта «Школа ЖКХ».

Алена Сокольская поделилась ожиданиями новых возможностей и форматов взаимодействия, которые открываются муниципалитетам в рамках подписанного сегодня соглашения между ВАРМСУ и ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Подписание Соглашение открывает новые возможности для формирования инициатив. Инициатив, которые идут из муниципалитетов, от людей, „с земли“, которые потом ложатся в основу наказов и становятся партийными проектами. Сегодня я могу сказать совершенно уверенно, что люди замечают реальные дела, направленные на формирование позитивного отношения к многодетной семье, к материнству и детству, к поддержке семьи. Сегодня это, наверное, главная история — сохранение семейных ценностей, их транслирование как лучших практик. Подписав Соглашение, ВАРМСУ и партия „Единая Россия“ дали новое дыхание и дополнительную мотивацию тем инициативам, которые станут теперь приоритетными», — сказала Алена Сокольская.

В ходе встречи она поделилась опытом реализации партийных проектов, связанных с поддержкой семей, материнства и детства.

Вместе с Аленой Сокольской в мероприятии приняли участие Герой Российской Федерации и глава администрации Каширского района Воронежской области Александр Пономарев, Герой Российской Федерации и глава г. Невинномысска Ставропольского края Михаил Миненков, Председатель городской Думы г. Нижнего Новгорода и участник СВО Евгений Чинцов, Глава Старобельского муниципального округа ЛНР и участник СВО Владимир Чернев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.