Алена Мироненко заявила, что качество питания должно быть приоритетом в школах

сегодня в 12:25

Петербург вошел в топ лидеров России по качеству питания в школьных столовых

Начальник управления социального питания Петербурга Алена Мироненко рассказала о системе школьного питания, контроле качества и внедрении новых технологий. Город входит в топ-5 по стране, а меню и проверки проходят несколько этапов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Управление координирует социальное питание в школах, детсадах, больницах и соцучреждениях, но не занимается приготовлением еды. Петербургская школа победила во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая». В центре города блюда чаще привозят из-за особенностей исторических зданий, в новых районах работают школы полного цикла.

Бесплатное питание получают ученики 1–4 классов, а также дети из льготных категорий, включая детей участников специальной военной операции. Им предоставляют завтрак и обед.

Контроль качества проходит в несколько этапов: проверка поставок, условий хранения и ежедневная работа бракеражной комиссии. Меню формируют по санитарным нормам, ежегодно утверждается более 600 позиций. Искусственный интеллект уже помогает следить за соблюдением требований на пищеблоках.

Система сталкивается с нехваткой кадров. Решением может стать создание товарно-логистических центров для первичной обработки продуктов. Родителям Мироненко порекомендовала формировать у детей культуру здорового питания личным примером.

