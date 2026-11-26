Первый заместитель главы Можайского муниципального округа Алексей Сперанский 23 ноября поздравил коллектив Межрайонной инспекции ФНС России № 21 по Московской области с профессиональным праздником и наградил отличившихся сотрудников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Московской области 23 ноября отметила День сотрудников налоговых органов. Первый заместитель главы Можайского муниципального округа Алексей Сперанский вручил награды от округа сотрудникам, показавшим высокие результаты в службе.

Сперанский поблагодарил коллектив за профессионализм и ответственную работу. Он отметил, что труд налоговых инспекторов напрямую влияет на стабильность и социально-экономическое развитие муниципалитетов.

Начальник инспекции Инга Гришанова рассказала об итогах работы службы, поздравила коллег и поблагодарила их за вклад в общее дело. К поздравлениям присоединились глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев и председатель совета депутатов Рузского округа Ирина Вереина. Сотрудникам вручили благодарственные письма Московской областной думы и благодарность руководителя Федеральной налоговой службы.

Коллектив также подвел итоги патриотической акции «V Единстве Zа Победу». Инспекторы собрали 1058 кг макулатуры. Эта помощь пойдет на формирование гуманитарного груза для военнослужащих из Подмосковья и жителей новых регионов России. Лучшие результаты показали правовой отдел, отдел регистрации и учета налогоплательщиков и отдел оказания государственных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников министерства внутренних дел с профессиональным праздником.

«Министерство внутренних дел в жизни нашего региона, как и любого другого, играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем и в том, что касается безопасности, регулярного сопровождения таких сложных дней, как праздники, мероприятия с большим количеством людей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.