Алексей Шимко осмотрел территорию Протвино в Серпухове

Первой точкой стал Лесной бульвар. В прошлом году здесь было завершено благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Выполнено плиточное покрытие, модернизация освещения, озеленение, обустроены велодорожки, установлены спортивные игровые и детские площадки, видеонаблюдение, мафы и другое.

Особое внимание уделили пешеходным мостам, которые соединяют Лесной бульвар с пешеходной зоной на улице Ленина. Эти объекты были построены в 80-х годах, но не были завершены. В прошлом году проведённая экспертиза признала их подлежащими реконструкции. В планах — отремонтировать один из мостов, а второй — снести.

Следующая точка — Лицей Протвино. Был выполнен большой объём работ — обновлены помещения и частично фасад, заменена кровля, инженерные сети, сантехника, переоборудован пищеблок, установлена новая мебель и оборудование, благоустроена территория. Алексей Шимко познакомился с коллективом и оснащением учебного заведения. В Лицее созданы все условия для качественного образования и разностороннего развития детей.

Также Алексей Шимко ознакомился с проблемой жителей дома № 9 по улице Московской. Здесь сломан лифт. Поручено привлечь волонтёров для информирования жильцов о предстоящих работах и сроках их окончания, а также для помощи нуждающимся в подъёме на нужный этаж.

Еще один важный объект- Культурно-досуговый центр «Протон». На объекте продолжается реконструкция. В настоящее время завершается монтаж оборудования в большом концертном зале. В помещениях идёт устранение неполадок, которые были выявлены после ремонта. Осталось также частично установить оборудование. Объект знаковый для протвинцев. Многие жители ждут скорейшего открытия обновлённого КДЦ «Протон».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.