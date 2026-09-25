Алексей Малкин вручил подросткам паспорта в Воскресенске 23 сентября

Подростки, достигшие 14 лет, получили первые паспорта 23 сентября во Дворце культуры «Химик» имени Н. И. Докторова в Воскресенске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин и заместитель директора по связям с общественностью филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим»» в Воскресенске Максим Астафьев вручили подросткам паспорта на торжественной церемонии.

«Это событие для каждого из ребят по-настоящему важное. Первый серьезный шаг во взрослую жизнь, который запомнится надолго. Пусть этот день станет точкой опоры и напоминанием о том, что они — часть великой страны, наследники ее истории и традиций», — отметил Алексей Малкин.

Поддержать подростков пришли родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. В завершение церемонии они сфотографировались с представителями муниципалитета.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.