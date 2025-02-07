Алексей Малкин отчитался перед жителями Воскресенска о проделанной работе

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин вместе с однопартийцами и сторонниками рассказал жителям о важных изменениях округа и Московской области. Мероприятие состоялось в ДК «Химик». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.

Гордиться есть чем — Воскресенское местное отделение «Единой России» активно и результативно работает по всем партийным проектам и направлениям. Отдельное внимание Алексей Малкин уделил поддержке бойцов, выполняющих задачи специальной военной операции, и их семей.

«Повестку сегодня определяет специальная военная операция. Все наши планы обращены на сплочение вокруг президента, поддержку наших ребят и их семей. Поддержка участников СВО — важное направление в работе. Мобилизованные, контрактники, добровольцы и их семьи в нашем ежедневном поле зрения. Нашим муниципалитетом при поддержке партии и депутатского корпуса было направлено 78 тонн помощи, организовано 47 мероприятий по теме СВО и поддержке военнослужащих и добровольцев. Также хочу выразить слова благодарности волонтерам, организациям, всем, кто своим примером помогает фронту. В нашем округе 9 организаций и более 600 волонтеров, которые личным примером помогают нашим бойцам и фронту», — отметил партиец.

В своем отчете секретарь также затронул темы социального обеспечения, здравоохранения, образования, дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и ЖКХ.

В 2024 году в Воскресенске после капитального ремонта открыли стационарный корпус «Воскресенской больницы», где располагаются офтальмологическое, отоларингологическое и педиатрическое отделение. Также был открыт и начал свою работу Центр амбулаторной онкологической помощи.

В округе было благоустроено 11 дворов, модернизировано 13 детских игровых площадок, налажена работа с управляющими компаниями.

«Выполнено благоустройство двух общественных территорий: площадь у Ледового дворца спорта „Химик“ им. Н. С. Эпштейна и благоустройство территории бульвара Победы в городе Белоозёрский. На территории Спортивного клуба „Горняк“ появился новый современный стадион. Он стал центром притяжения футбольных болельщиков всего городского округа. Построено современное футбольное поле с искусственным покрытием, зрительские трибуны вместимостью свыше 200 мест, оборудованные скамейки для запасных игроков и судей, тёплые комфортные раздевалки для спортсменов и яркие прожекторы освещения всей площадки. Вокруг футбольного поля оборудованы беговые дорожки», — добавила депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.

По поручению Президента В. В. Путина и в рамках народной программы партии «Единая Россия» в регионах страны ведется капитальный ремонт школ. Московская область не исключение. Алексей Малкин рассказал о планах на 2025 год. В округе капитально отремонтируют детский сад «Колосок» в Федино, МОУ «Москворецкая гимназия» и детский сад «Незабудка» в Белоозёрском.

«Важной составляющей была и остается непосредственная работа с избирателями. За этот год я провел 233 встречи с жителями, из них 103 личных приёма и 130 выездных встреч. Все просьбы, жалобы и предложения были взяты на личный контроль», — отметил секретарь.

В заключение глава округа добавил, что все обращения жителей не остаются без внимания, и о выполненных наказах воскресенцы проинформированы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.