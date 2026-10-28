Александр Зарубин провел прием жителей в Солнечногорске

Депутат Мособлдумы Александр Зарубин обсудил с жителями Солнечногорска молодежный досуг, проблемы ЖКХ и социальную поддержку на личном приеме в общественной приемной партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В работе с обращениями участвовал член местного политического совета, заместитель главы округа Эдуард Машковцев. Все обращения депутат взял на личный контроль. Заявители получат обратную связь о ходе их рассмотрения.

Юлия Высоцкая предложила создавать интерактивные площадки для живого общения молодежи, проводить загородные встречи и развивать досуг, который поможет подросткам меньше времени проводить в гаджетах. Зарубин напомнил об открытых тренировках, турнирах и творческих мастер-классах в городе. В планах — встречи и тренировки с чемпионами России и мира.

«Мы обязательно проработаем это предложение и постараемся реализовать его в формате межмуниципального сотрудничества», — отметил Александр Зарубин.

Наталья Журавлева спросила о работе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» на улице Красной, д. 190. Часть комплекса закрыта из-за процедуры банкротства эксплуатирующей организации и проблем с подачей воды в бассейны. По словам депутата, администрация прорабатывает возвращение комплекса в непосредственное муниципальное управление и восстановление его работы. Он назвал вопрос приоритетным.

Журавлева также сообщила о засоренном коллекторе и нехватке ливневой канализации: подвал ее дома регулярно затапливается. Ранее дом обслуживала УК «Сфера комфорта», теперь — УК «Метеор». Машковцев рассказал о выполненных новой компанией работах, планах и ожидаемых сроках устранения проблем с водоотведением.

Многодетная мать Дарья Сергеевна уточнила, какие новогодние подарки, билеты на елки и праздничные мероприятия предусмотрены для семей. Она также спросила о льготных программах получения и расширения жилья, включая социальную ипотеку для семей с детьми. Зарубин разъяснил меры поддержки и порядок оформления льгот, предоставил контакты профильных отделов администрации для консультаций и подачи документов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.