Александр Шлапак избран руководителем «Единой России» в Совете депутатов Люберец

На заседании депутатского объединения также подвели итоги выборов в новый Совет.

«По итогам двух дней голосования, прошедшего 12 и 13 апреля, партийцы получили 24 из 32 мандатов. Среди кандидатов-единороссов — участник СВО, работники образования, науки, культуры, спорта, врачи, сотрудники сферы ЖКХ, представители малого и среднего бизнеса. Благодарю люберчан за поддержку!», — отметил глава Люберец, секретарь местного отделения партии Владимир Волков.

Выборы прошли в штатном режиме, без нарушений. Высокий уровень их организации был отмечен губернатором Московской области Андреем Воробьёвым и секретарем регионального отделения партии, председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым.

В рамках заседания также рассмотрели организационные вопросы, приняли решение о создании депутатского объединения, утвердили Положение, регламентирующее его деятельность.

В депутатское объединение вошли 25 из 32 депутатов от партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.