Александр Лукашенко иронично обвинил кофеманов в очередях на заправках

Глава страны привел в пример случай, когда премьер-министр Александр Турчин и председатель Национального собрания Наталья Кочанова, приехав заправиться, расположили транспортные средства таким образом, что перегородили проезд другим автомобилистам, а сами в это время находились в кафетерии, наслаждаясь кофе.

Лукашенко уточнил, что данный пример носит юмористический характер. Вместе с тем, он заострил внимание на том, что если раньше население обращалось к нему с просьбами об организации магазинов и кафе на АЗС, то теперь люди просят ликвидировать очереди из машин, возникающие из-за водителей, надолго задерживающихся на заправках для употребления кофе.

В Беларуси нет нехватки горючего. Следовательно, возникновение очередей на АЗС можно объяснить лишь повышением качества сервиса.

В связи с этим глава государства дал распоряжение разобраться с данной проблемой.

