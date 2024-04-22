Александр Легков встретился в Пушкине с детьми из Белгорода

Депутат Мособлдумы Александр Легков навестил ребят из Белгородской области, которые в марте приехали в пункт временного размещения «Родник», расположенный в Пушкинском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

В Пушкине в ПВР «Родник», который ранее был детским лагерем, недавно разместили 91 ребенка из Белгородской области. В настоящий момент там проживают 20 детей из Луганской и Донецкой Народных Республик.

«Здесь почти сто ребят, им от 9 до 12 лет. Они не только живут и отдыхают здесь, но и учатся в близлежащей школе. Постепенно перестают бояться громких звуков с улицы. Пообщались, рассказал про свою спортивную карьеру, ответил на вопросы ребят, они в ответ показали свой танцевальный номер. Подписал всех на свои соцсети, договорились быть на связи», — сказал Александр Легков.

Депутат приехал в гости к ребятам не с пустыми руками. Вместе со своими друзьями из красноармейской компании «Пластик Онлайн» депутат передал необходимую бытовую химию для лагеря и проектор для детей.

«А еще пополнили лекарственные запасы учреждения. При таком количестве детворы точно пригодится. В общем, будем заботиться о наших маленьких гостях, чтоб родители за них не переживали», — добавил Александр Легков.

Единороссы навещают детей из Белгорода несколько раз в месяц. Партийный актив, сторонники и молодогвардейцы всегда на связи с руководством «Родника», чтобы оказывать помощь в решении актуальных вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.