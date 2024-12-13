Александр Легков присоединился к акции «Елка желаний» в Подмосковье

Олимпийский чемпион и депутат Московской областной думы Александр Легков стал участником благотворительной акции «Елка желаний» в Подмосковье. Он исполнил мечту девятилетней Полины, которая сейчас лечится в медцентре Рошаля, сообщает «360» .

«Стать помощником Деда Мороза и исполнить желание ребенка, который лежит в больнице, я согласился без раздумий», — сказал Легков.

Спортсмен приехал в клинику в Красногорске, где лечатся дети со сложными заболеваниями со всей области. В холле стоит большая елка с игрушками и конвертами с желаниями маленьких пациентов.

«Мне выпало стать волшебником для девятилетней Полины. Сегодня приехал к ней с подарком. Надеюсь, он ей понравился. А еще, мы договорились вместе покататься на лыжах, когда она выпишется из больницы. Но это уже больше похоже на исполнение моего желания», — добавил парламентарий.

Акция «Елка желаний» проводится в стране с 2016 года. В прошлом сезоне с помощью нее было исполнено свыше 106 тыс. желаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.