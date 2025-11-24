Александр Карелин рассказал мурманским радистам, как стать депутатом

Олимпийский чемпион и сенатор Александр Карелин встретился с молодежью и спортсменами в Мурманске, где ответил на вопросы о политической карьере и дал советы тем, кто хочет стать депутатом, сообщает Nord-News .

Александр Карелин, известный спортсмен и сенатор, приехал в Мурманск вместе с олимпийской чемпионкой Натальей Воробьевой. Они провели мастер-класс для спортсменов и пообщались с молодежью.

Во время встречи радисты из Мурманска спросили Карелина, как стать депутатом. Олимпийский чемпион ответил, что для этого нужно быть готовым к ежедневной проверке и уметь объяснять избирателям, почему они должны поддержать кандидата.

«Чтобы стать депутатом, нужно быть готовым к тому, что тебя будут каждый день экзаменовать», — рассказал Карелин.

Он добавил, что важно понимать свои цели и не бояться учиться. По его словам, главное — уметь убеждать людей и говорить от себя, а не читать чужой текст.

Карелин также отметил, что его спортивные достижения помогли завоевать доверие земляков. На вопрос о главном упражнении для спортсмена он процитировал Суворова: «Дисциплина — мать любой победы», и посоветовал ставить небольшие задачи и выполнять их ежедневно.