Алабинская школа полностью преобразилась после капремонта

1 сентября 1320 учеников начнут занятия в обновленной школе. Здесь учатся в основном дети военнослужащих из 2-й гвардейской Таманской дивизии. Чтобы школьникам из-за ремонта не приходилось далеко ездить на учебу, работы разбили на два этапа.

В прошлом году модернизировали корпус старших классов, а в этом — начальных, где появился отдельный вход и гардероб для малышей. Также в спортзале монтируют вентиляцию, устанавливают систему безопасности. Педагоги обратились к главе с просьбой обновить проекторы.

«Мы создали комфортное образовательное пространство и, конечно, оснастим его необходимым оборудованием для современного обучения, — подчеркнул Роман Шамнэ. — Проекторы обязательно закупим. Теперь Алабинская школа полностью обновлена. В свои 75-лет она как новая».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.