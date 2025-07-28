Акула «Претендент» появилась в Атлантическом океане

По данным организации OCEARCH, это самец длиной 4,2 метра и весом около 750 кг — его прозвали «Претендент» (The Challenger).

Хотя эта акула уступает в размерах легендарным 7-метровым монстрам из «Челюстей», она близка к максимальным зарегистрированным параметрам своего вида (Carcharodon carcharias). Ученые считают, что большие белые акулы могут вырастать до 6 метров, но подтверждённых случаев пока нет.

Нантакет известен как «акулий рай» — здесь регулярно фиксируют появление этих хищников. «Претендент» уже вызвал ажиотаж среди биологов, которые продолжат отслеживать его перемещения.