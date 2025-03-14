Актуальные вопросы школьного буллинга обсудили в Подмосковье

Участие в зональном семинаре-совещании на тему «Травля в школе: комплексный подход к решению проблемы», площадкой проведения которого 13 марта стал актовый зал СОШ «Мозаика» пгт. Путилково, приняли заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-психологи и социальные педагоги общеобразовательных организаций Подмосковья. Актуальный вопрос, касающийся участившихся среди детей случаев буллинга, сообщает пресс-служба Красногорска.

Заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима сообщила, что в ведомство ежедневно поступает информация о травле, порезах, ссорах с родителями и иных проблемных ситуациях.

«И непонятно, что случилось, и почему дети сводят счеты с жизнью. Конечно, нас беспокоят те самые громкие драки, которые происходят не просто, а еще с видеосъемками, с трансляциями, с зарабатыванием лайков», — отметила представитель Министерства образования региона.

Жертвы школьной травли, как правило, уязвимы психологически. Дети замыкаются в себе, не обсуждают проблемы с родителями или сверстниками. Оказать помощь ребенку в сложной ситуации может учитель. Руководитель методического профессионального объединения педагогов-психологов городского округа Красногорск Елена Артюхина отметила, что в течение учебного дня педагоги могут заметить изменения в настроении школьников и выяснить причину.

«Что с тобой? Что произошло? Обозвали одноклассники. Понимаете?! Вот это для нас должно являться сразу звоночком», — сказала Елена Артюхова.

В связи с увеличением количества обращений, касающихся травли детей, в 2019 году при поддержке Министерства образования региона и Академии социального управления был запущен проект «Бесконфликтная школа». Психологи и профессиональные медиаторы объясняют, как понять, что ребенок в беде и как ему помочь. В ходе состоявшегося в «Мозаике» семинара специалисты поделились опытом.

«Это мероприятие дает конструктивный алгоритм действий для того, чтобы наши педагоги, руководители и административная команда могли выстраивать профилактическую работу в своих учреждениях с учетом уже выработанных алгоритмов. Мы не открываем ничего нового, мы просто должны действовать по уже разработанным четким алгоритмам, чтобы вовремя оказать детям как психологическую, так и в некоторых случаях психическую помощь и поддержку», — сказала заместитель директора по воспитательной работе и молодежной политике образовательного центра «Вершина» Инна Мовсисян.

Директор ОЦ «Вершина» Алексей Клецкин отметил важность просветительской деятельности не только среди педагогического коллектива, но и среди родительской общественности.

«Мы проводим много мероприятий с родителями, объясняем, как вести себя в данной ситуации. И, конечно, с детьми мы проводим беседы на всевозможных неурочных занятиях», — сказал руководитель образовательного центра.

На примере проекта «Движения Первых», объединяющего миллионы детей и подростков по всей стране, участники мероприятия также обсудили вопрос наставничества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.