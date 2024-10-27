Акционера «Чистой линии» Бениаминова могут признать банкротом после ДТП в Москве

Акционера компании «Чистой линии» Армена Бениаминова потребовали признать банкротом после дорожной аварии, которая была в Москве два года назад, сообщает Mash .

Два года назад предприниматель на Mercedes-Benz быстро ехал по Бутырскому валу. Он не справился с управлением и влетел в легковое авто бизнес-леди. Страховая компания выплатила пострадавшей 365,5 тыс. рублей.

При этом независимые эксперты насчитали ущерб почти вдвое больше — 686 943 рубля. Гражданский суд взыскал с Бениаминова 540 тыс. рублей, но бизнесмен не заплатил ничего.

Тогда предпринимательница обратилась в арбитраж. Она попросила признать Бениаминова банкротом, чтобы имущество бизнесмена распродали и вернули ей нужную сумму.

Ранее «Чистая линия» попала в скандал, связанный с махинациями экс-замминистра культуры Ольги Яриловой. Ее приговорили к 7 годам тюрьмы за растрату 125 млн рублей из бюджета с помощью «самого большого музея мороженого».