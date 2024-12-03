Акцию «Волонтеры в невесомости» провели в Балашихе

В преддверии Дня добровольца для лучших волонтеров округа организовали праздник. Активисты посетили батутный центр «Попрыгайка» в микрорайоне Саввино и приняли участие в мастер-классе по сборке-разборке оружия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Волонтеры — это не только те, кто оказывают помощь и поддержку, но и те, кто умеет классно отдыхать. То, что кажется незначительным, очень дорогого стоит. Это поддержка, хорошее слово, доброта. Человеку нужен человек. Занимаясь волонтерской деятельностью, помните, что вы находитесь на правильном пути. Господь помогает нуждающимся руками волонтеров», — сказала руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в округе Елена Жарова.

Региональный ресурсный Центр «Волонтеры Подмосковья» работает в Балашихе с марта 2020 года. Общая численность волонтеров составляет порядка 2,5 тысяч человек. Его участники в свободное от работы или учёбы время помогают людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Неоценимую помощь оказывают волонтеры и участникам СВО. «Сетевые пчелки» Балашихи сплели уже более двух тысяч маскировочных сетей, также волонтеры делают окопные свечи, сухие души, суповые наборы, приобретают различную технику, участвуют в сборе, сортировке и отправке гуманитарных грузов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.