Акцию «Вальс Победы» провели в доме-интернате «Золотая осень» в Ивантеевке

Сотрудники «Центрлеспроекта» посетили Ивантеевский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов, где большая часть проживающих — дети войны. Здесь, при участии школьников, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, провели патриотическую акцию «Вальс Победы», сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

Подопечный дома-интерната «Золотая осень» Василий Казачонок встретил Великую Отечественную войну трёхлетним ребёнком в Беларуси. Самое яркое воспоминание того времени — операция «Багратион» 1944 года, когда советские войска освобождали республику от немецких оккупантов.

«Я ходил тогда встречать Красную Армию, выяснял, почему Красная армия называется Красной. Я стоял между пепелищами. И вот они строем прошли мимо меня. Это я помню. А как я определял Красную Армию? Они когда поднимались из-под горки, на пилотках у них красные звёздочки были. И я понял, посему Красную Армию называли красной, потому что были красные звездочки», — рассказал Василий Казачонок.

В год 80-летия Великой Победы при поддержке молодёжного совета филиала компании «Рослесинфорг» в доме-интернате впервые проходит акция «Вальс Победы» — школьники, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья, вместе с ветеранами закружились в танце под песни военных лет. Такие встречи дают пожилым людям возможность пообщаться с молодежью, зарядиться энергией.

Ольга Орлова, специалист по связям с общественностью филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Центрлеспроект»: «Пожилые люди не раскрываются так в обычные дни, не рассказывают о себе, а здесь, вот в этой обстановке, когда каждый делится, вспоминает, как они выживали в детстве под бомбежками, эти ценные знания они передают молодому поколению, потому что обстановка этому способствует».

«Центрлеспроект» в год 80-летия Победы планирует провести серию патриотических акций.

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