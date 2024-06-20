Сотрудники ОМВД России по городскому округу Дубна провели профилактическую акцию «Осторожно — мошенники!». Сотрудники патрульно-постовой службы рассказали местным жителям о наиболее распространенных способах обмана, а также напомнили о необходимых мерах предосторожности, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Гражданам объяснили, что злоумышленники могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов или операторами мобильной связи, чтобы сообщить о несанкционированном списании денег или оформлении кредита, о совершении преступлений, о ДТП с родственником или о необходимости продления договора по услугам мобильной связи.

Полицейские призвали граждан не верить таким звонкам и немедленно обратиться в ближайшее отделение банка или позвонить по телефону горячей линии, указанному на оборотной стороне банковской карты. Затем перезвонить родственнику, о котором шла речь. Если телефон отключен, связаться с другими родственниками или друзьями для получения информации. Также можно обратиться в ближайший филиал компании, предоставляющей услуги сотовой связи.

В завершение мероприятия участникам акции раздали тематические памятки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.