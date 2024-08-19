Акцию «Доброе дело. Нашим школьникам» провели в Котельниках

В Котельниках состоялся единый день сбора канцелярских товаров и гуманитарной помощи для школьников и жителей приграничных районов Курской и Белгородской областей, а также новых субъектов Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Акция «Доброе дело» объединила неравнодушных жителей, молодежь, представителей различных организаций и администрацию города. Все они активно участвовали в сборе гуманитарной помощи и передавали свои пожертвования волонтёрам в специально организованные пункты. Собранные товары и канцелярия будут отправлены на региональный склад, который находится в Балашихе, где их тщательно отсортируют и распределят между адресатами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.