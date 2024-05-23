Акцию «День без сетей» для сохранения популяции рыб провели в Солнечногорске

Всероссийская экологическая акция «День без сетей» состоялась на Истринском водохранилище в городском округе Солнечногорск. Представители надзорных и природоохранных ведомств провели мониторинг береговой линии с целью очистить акваторию водоема от незаконно установленных в нерестовый период орудий лова. Об этом сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Среди них были специалисты Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, отдела экологии администрации муниципалитета, Союза рыболовов «Сенеж» и другие.

В восьми лодках они стартовали от берегов близ деревни Пятницы в разных направлениях, чтобы, преодолев десятки километров, пресечь возможный ущерб биоразнообразию водной экосистемы. В ходе рейда они выявили несколько браконьерских снастей.

«Сети изымают, составляют акты. В связи с нерестовым периодом, нарушителям, если они будут пойманы, грозит штраф за каждую отловленную рыбу и наказание вплоть до уголовной ответственности», — прокомментировал председатель союза рыболовов «Сенеж» Сергей Митряшин.

Помимо этого, сотрудники Главрыбвода установили искусственные нерестилища, чтобы помочь рыбам оставить потомство.

Акция «День без сетей» проходит ежегодно с целью привлечь внимание общественности к бережному отношению к природе.

Нерестовый запрет действует в Подмосковье с 1 апреля по 10 июня. В этот период рыбалка разрешена только вне нерестовых участков поплавочными или донными удочками с берега с общим количеством крючков не более двух штук у одного рыболова. Ограничения на период нереста введены для сохранения популяции видов рыб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.