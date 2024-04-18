Акция «Вода России» пройдет в Мытищах 20 апреля

Акция пройдет на реках Яуза и Сукромка в районе Мытищинской Ярмарки. Она будет проведена при участии сотрудников управления экологии, волонеёров ВЦ «Вместе» и «Вкусно и Точка».

Участником акции может стать любой желающий. Для этого необходимо надеть подходящую одежду и обувь, (желательно прочные резиновые сапоги) и прибыть 20 апреля к точке сбора в 10:00.

Все участники будут обеспечены необходимым инвентарем.

Координаты точки сбора: 55.897206, 37.686098. Ориентир: берег реки напротив кафе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.