Накануне международного женского дня на Советской площади состоялась профилактическая акция «Цветы для автоледи», организованная сотрудниками Госавтоинспекции муниципального округа Чехов. Мероприятие было проведено в сотрудничестве с волонтерами молодежного отдела администрации округа и отрядом «Юных инспекторов движения» средней школы № 9, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках акции организаторы поздравили женщин-водителей с наступающим праздником, а также пожелали им безопасных поездок. «Цветочный патруль» вручал участницам тюльпаны, воздушные шары и световозвращающие сувениры, напоминая о важности соблюдения правил дорожного движения. Каждая женщина, получившая подарок, выражала благодарность организаторам, отмечая значимость подобного внимания к их работе.

Профилактическая акция «Цветы для автоледи», организованная сотрудниками ГАИ, проходила на территории всей Московской области. Подобные мероприятия способствуют повышению безопасности на дорогах и формированию позитивного имиджа женщин-водителей, тем более в преддверии праздничного дня. Общественность поддержала акцию, и многие водители также выразили желание участвовать в подобных мероприятиях, подчеркивая важность совместных усилий в обеспечении безопасности на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.