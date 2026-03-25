Экологическая акция в форме соревнований между городскими округами Московской области пройдет с 14 апреля по 20 мая 2026 года, передает пресс-служба организаторов.

В рамках традиционного всероссийского эко-марафона пройдет сбор макулатуры, который позволит производителям бумаги сэкономить дефицитное древесное сырье, а жителям планеты — ее ресурсы. Акция является частью программы по созданию раздельного сбора отходов в соответствии с реализацией государственной политики в сфере обращения с отходами.

К сбору принимаются глянцевые журналы, газеты, офисная и крафтовая бумага, тетради, бумажная упаковка, картон, архивы при сохранении конфиденциальности данных, книги, не имеющие литературной ценности. Все это

должно быть собрано в плотную связку без пластиковых и металлических элементов.

К участию приглашаются все жители, предприятия, учебные заведения и

общественные организации, собравшие более 500 кг макулатуры и предварительно оставившие заявку на сайте сдай-бумагу.рф.

Вывоз макулатуры из каждого городского округа области будет осуществляться согласно графику. По результатам акции каждый участник получит грамоту и брендированные подарки.

Акция проводится при поддержке министерства образования Московской области и Министерства экологии и природопользования региона, проекта «Подари Дерево».