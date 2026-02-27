Акция по сдаче ОГЭ и ЕГЭ с родителями стартовала в Подмосковье

Региональная акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями» началась 25 февраля в Орехово-Зуеве. Родители выпускников 9 и 11 классов получили возможность пройти процедуру экзамена в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В этом году участникам предложили написать не только ЕГЭ, но и ОГЭ. Родители вместе с детьми прошли все этапы государственной итоговой аттестации — от заполнения бланков до выполнения заданий.

Старт акции дали в Орехово-Зуевском лицее. В мероприятии приняли участие более 200 человек из Шатуры, Егорьевска, Павлово-Посадского и Богородского округов. Родители, школьники и педагоги написали ОГЭ по русскому языку и ЕГЭ по базовой математике, после чего получили обратную связь от преподавателей.

«Хочу выразить благодарность за организацию пробного ОГЭ. Для нас, родителей, это огромная возможность увидеть реальную картину подготовки ребенка. Дочь пришла после экзамена спокойная, сказала, что атмосфера была максимально приближена к реальной, но при этом не было страшно. Огромное спасибо учителям, которые помогли с организацией и объяснили все нюансы заполнения бланков. Теперь мы поняли свои „слабые места“ и есть время их подтянуть. Очень полезное мероприятие», — поделилась мама девятиклассницы Елена Шишова.

26 февраля акцию продолжили в городском округе Истра. В лицее Истры собрались более 230 участников из Можайска, Одинцова, Восхода и Красногорска — школьники, их родители и педагоги.

Поддержать выпускников пришли актер театра и кино Сергей Баровский, вокалист, композитор и аранжировщик Андрей Лефлер, а также ветеран специальной военной операции и действующий военнослужащий Андрей Ипатов.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.