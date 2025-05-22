Акция по сбору вторсырья состоится в Щелкове 25 мая

Экологическое сообщество городского округа Щелково «Среда Роста» приглашает всех желающих принять участие в очередной акции по сбору вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках акции будет осуществляться прием только чистого и рассортированного вторсырья. Полный список фракций, инструкцию по сортировке и подготовке можно найти по ссылке. Не будет осуществляться прием темного и цветного ПЭТ-коррекса, а также пленки ПВХ.

Кроме того, сообщество нуждается в волонтерской помощи. Если вы хотите помочь «Среде Роста» и внести свой вклад в экологию — оставляйте заявку по ссылке.

Акция пройдет 25 мая с 12:00 до 14:00 по адресу: городской округ Щелково, ул. Талсинская, 64 (молодежный центр «Навигатор»).

Каждому участнику акции будет начислено 50 бонусных баллов на карту «Давайте дружить» от сети продуктовых магазинов «ВкусВилл».

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.