Акция по раздельному сбору мусора пройдет 22 июня в Видном

Просветительская акция, посвященная сортировке бытовых отходов, в очередной раз пройдет в Видном 22 июня. Такие мероприятия регулярно проводятся в муниципалитете по инициативе участников движения «РазДельный Сбор» и волонтеров проекта «Видное ЗА Раздельный сбор отходов». Об этом сообщила в пресс-служба главы Ленинского городского округа.

«Цель акции — повышение экологической культуры жителей и привлечение их внимания к решению вопросов чистоты и порядка в нашем округе, в том числе в природных парках. Мы рассказываем о том, как правильно сортировать твердые бытовые отходы и как готовить вторсырье к сбору в „синие“ контейнеры», — сказала руководитель инициативной группы, реализующей проект, Венера Тарасюк.

Акция пройдет возле двух корпусов Видновской школы № 5: с 11:30 до 12:30 активисты будут работать около главного корпуса на Советской улице, с 12:00 до 13:00 — рядом со зданием школы в Расторгуевской части города по адресу ул. Ольгинская, д. 53.

Активисты установят информационные стенды и раздадут листовки. Также на площадках будут установлены емкости для сортировки вторсырья — банок, бутылок, пакетов, бумаги, металла, отслуживших электроприборов. Собранные фракции будут вывезены спецтехникой и переданы для дальнейшей переработки.

Желающих принять участие и помочь экологии родного края приглашают приносить с собой металлические и пластиковые крышки от продуктов питания, ненужные канцелярские принадлежности, тару от бытовой химии и другие отходы, которые можно переработать. Также можно принять участие в качестве волонтеров и присоединиться к команде проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.