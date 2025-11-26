Акция по профориентации прошла в Мытищах

25 ноября гимназия № 16 стала площадкой для ознакомления учащихся с перспективами будущей карьеры в рамках региональной акции «ГИА. Осознанность. Профориентация». В мероприятии приняли участие не только мытищинские школьники (8-11 классы), но и ребята из городских округов Сергиево-Посадский, Лобня и Щелковский, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Представители вузов и колледжей организовали для будущих абитуриентов мастер-классы, где рассказали школьникам о различных специальностях и факультетах. Ребята посетили площадки, представляющие образовательные организации, включая Федоскино, Мытищинский колледж, МГТУ имени Баумана, Московский областной медицинский колледж и другие учебные заведения.

«Подобные мероприятия крайне важны, поскольку позволяют школьникам заранее определиться с выбором университета, узнать о необходимых для поступления предметах и начать целенаправленную подготовку», — отметил главный аналитик отдела общего образования и управления образования Павел Розанов.

Заместитель начальника управления образования Александр Ракин поддержал ребят, подчеркнув важность веры в себя: «Вы очень способные и талантливые. Верьте в свои силы. В случае необходимости, обращайтесь за помощью к учителям или психологам — во многих школах работают службы профориентации, готовые помочь вам сделать осознанный выбор».

Образовательные комплексы Мытищ — это современные, хорошо оснащенные учреждения, отвечающие самым высоким требованиям. По словам главы городского округа Юлии Купецкой для всестороннего развития юных мытищинцев в наших образовательных комплексах созданы все условия.

