Акция-концерт ко Дню народного единства состоится в ДК «Победа» 1 ноября в Раменском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Раменское.

Во время мероприятия будет организован сбор гуманитарной помощи для участников СВО, пройдут мастер-классы по плетению маскировочных сетей и созданию оберегов. Также можно будет написать письмо солдату, которое согреет его душу. Кроме того, планируется выставка оружия и военной техники, сборка-разборка автомата Калашникова, юридическая и социальная консультация семей участников специальной военной операции и многое другое.

«Этот концерт — не просто мероприятие, а живое свидетельство нашей национальной сплоченности и уважения к героям СВО. Мы объединяем разные поколения и профессии в творчестве, чтобы вместе выразить поддержку стране и ее защитникам. ДК „Победа“ гордится тем, что становится центром, где патриотизм обретает форму через таланты и искренность», — отмечает директор ДК «Победа» и депутат Совета депутатов Раменского муниципального округа Ирина Барыбина.

Начало мероприятия в 10:30. Вход — свободный.

Глава округа Эдуард Малышев поделился, что эта акция-концерт принесет не только яркие эмоции, но и пользу, доказывая, что единство и взаимопомощь могут преодолеть любые трудности.

Организатор мероприятия — коллектив ДК «Победа». Концерт пройдет при поддержке Комитета по культуре и туризму администрации Раменского муниципального округа, Ассоциации ветеранов СВО, Гжельского отделения Союза ветеранов боевых действий, местного отделения Комитета семей воинов Отечества и ВПК «Барс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.