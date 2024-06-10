Акция «Доброе дело» состоится в Щелкове

12 июня в Щелкове пройдет единый день сбора помощи защитникам, приуроченного ко Дню России, в рамках акции «Доброе дело», передает пресс-служба администрации городского округа.

В молодежных учреждениях городского округа Щелково организованы два основных пункта сбора помощи:



1) Молодежный центр «Навигатор», находящийся по адресу — г. Щелково, ул. Талсинская, д. 64. Время: с 10:00 до 16:00.



2) Молодежный спортивно-патриотический центр «Крылья», находящийся по адресу — г. о. Щелково, р. п.Монино, ул. Авиационная, стр. 2ж. Время: с 10.00 до 16.00

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.