В рамках акции собрали гуманитарную помощь для солдат-участников СВО. В акции успели поучаствовать все, но, что особенно ценно, молодежь при активной поддержке родителей. Неравнодушные граждане принесли продукты, гигиенические средства, теплую одежду, медикаменты и другие необходимые вещи. Что особенно важно для бойцов, на передовую вскоре отправятся генераторы.

Вся гуманитарная помощь была доставлена в Центр поддержки СВО на Кирова, 1.

После все отправится в Одинцовский региональный распределительный центр, после чего будет рассортировано и отправлено в ДНР, ЛНР, Курскую и Белгородскую области.

По словам организаторов, очень скоро вся гуманитарная помощь отправится нашим Героям, тем, кто сейчас, рискуя жизнью, защищает нашу страну на далеких рубежах.

Огромный вклад именно в рамках этой акции внесли школьники Красногорска.

В зону СВО отправится около тонны гуманитарного груза.

Ребята из Красногорска собрали для бойцов не только вещи, но и нарисовали рисунки и написали трогательные письма солдатам.

Этот груз в преддверии 23 февраля станет полезным подспорьем для наших ребят и теплым приветом от земляков.

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