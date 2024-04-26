Акция «Диктант Победы» прошла на Перемиловской высоте в Дмитровском округе

В Дмитровском округе мероприятие состоялось на 38 площадках, центральной из которых стала Перемиловская высота.

Своими ожиданиями от «Диктанта Победы» поделился член «Молодой Гвардии» Владислав Нестеренко.

«Первый раз принимаю участие в такой масштабной, исторической акции, как Диктант Победы. Находясь здесь, на Перемиловской высоте, проникаешься героической историей нашего округа. Сегодня хочется проверить себя на знания событий Великой Отечественной войны. Знаю темы, так что заранее почитал соответствующий исторический материал», — сказал Владислав.

Открыли мероприятие Секретарь МОП «Единая Россия», глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный, депутаты Московской областной Думы Марина Шевченко и Александр Орлов, которые рассказали участникам акции о событиях военных лет, проходивших на Дмитровский земле, и о важности знания истории всей страны.

«Приятно видеть столько активных людей, которые пришли принять участие в такой важной, патриотической акции, как „Диктант Победы“. Уверен, что наш общий долг — сохранить историческую память, помнить уроки прошлого, чтить подвиги наших Героев», — прокомментировал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

В написании «Диктанта Победы» приняли участие депутаты фракции «Единая Россия», члены и сторонники партии, команда «Молодой Гвардии», участники СВО, представители общественных организаций и просто активные и неравнодушные жители Дмитровского городского округа. Задание диктанта представляет собой тест из 25 вопросов с выбором ответа, на который участник должен ответить в течение 45 минут. В этом году блок вопросов был посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу Советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим знаковым датам.

«„Диктант Победы“ для нас стал одним из символов великой Победы наших предков, которые освободили нашу страну от фашистских захватчиков. Приятно видеть столько участников, которые пришли отдать дань памяти подвигу, проверить свои знания и узнать что-то новое», — заявила депутат фракции «Единая Россия» Александра Нечай.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.