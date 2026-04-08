Акция «Чистый лес» стартует в Подмосковье 25 апреля

Экологическая акция «Чистый лес» пройдет в Подмосковье в 2026 году на 26 площадках в 23 округах. Первая уборка состоится 25 апреля в Подольске в рамках Всероссийского субботника, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Подготовку к проведению акции обсудили на установочном совещании с участием представителей комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной думы, Мособлкомлеса и органов местного самоуправления.

В ходе встречи подвели итоги 2025 года. Тогда мероприятия прошли в 22 городских округах. Участники очистили более 42 гектаров леса и собрали 804 кубометра валежной и неликвидной древесины. В акции приняли участие 1 666 человек.

«В 2026 году планируется расширить географию проведения акции. Работы пройдут на 26 площадках в 23 городских и муниципальных округах Московской области», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Первая акция состоится 25 апреля в городском округе Подольск. К ней присоединятся представители органов власти, сотрудники лесничеств, экологические активисты и жители. Информацию о датах и местах проведения последующих мероприятий разместят на официальных ресурсах комитета и администраций муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.