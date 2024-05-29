Акция «Чистый лес» прошла на территории округа Балашиха

Акция «Чистый лес» проведена на территории Ногинского лесничества. В мероприятии приняло участие более 100 человек. Также депутат Московской областной думы Владимир Шапкин, специалисты Ногинского лесничества, сотрудники предприятий округа, волонтеры Подмосковья и местные жители, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На площади 2,4 га участники собрали 20 кубометров бытового мусора и вывезли его из леса в специально отведенные места, сложили в кладницы 110 кубометров валежника для дальнейшего перегнивания.

Уже стало доброй традицией открывать областную экологическую акцию «Чистый лес» на территории Ногинского лесничества. В рамках прошедшего мероприятия лесничие обеспечили запасом дров семью участника СВО.

В прошлом году экологические субботники «Чистый лес» прошли во всех 19 лесничествах Подмосковья на площади более 73 га. За это время в акции приняли участие 1 250 человек. С территории земель лесного фонда лесничие и неравнодушные граждане убрали 585 кубометров неликвидной древесины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.