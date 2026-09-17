Актриса ударила коллегу на репетиции комедии Рязанова в Подмосковье

В одном из городов на востоке Подмосковья актриса ударила коллегу во время репетиции спектакля «Притворщики». Суд назначил ей штраф в 5 тысяч рублей, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Конфликт произошел на репетиции спектакля «Притворщики» — лирической комедии с элементами сатиры по пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского. По данным издания, 29-летняя актриса, игравшая Светлану, посчитала, что ее 45-летняя коллега, исполнявшая роль сценариста, заняла неправильную позу.

После спора на повышенных тонах младшая актриса ударила коллегу кулаком в правый глаз. Пострадавшая, которая занималась в народном театре 18 лет, сняла побои и обратилась в полицию. Она также считала, что режиссер хотел исключить ее из труппы.

Экспертиза не выявила вреда здоровью. Обеих актрис после конфликта исключили из театра, однако участницу драки позднее приняли обратно. Суд привлек ее к административной ответственности за побои и назначил штраф 5 тысяч рублей.

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