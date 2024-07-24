Актриса Ольга Картункова села на особую диету из-за травли

Актриса Ольга Картункова столкнулась с критикой в Сети из-за лишнего веса. В начале своей карьеры юмористка весила больше 100 кг, сообщает NEWS.ru .

Звезда комедии «Жених» признавалась, что интернет-пользователи долгое время травили ее и даже желали смерти. Тогда артистка задумывалась уехать в другой город и начать работать на рынке.

Спустя некоторое время Картункова решила прибегнуть к специальной диете, ограничив жиры до 30 г в день. Позже знаменитость призвала всех женщин с лишним весом начать худеть.

«Если пойдете к врачу, начнете заниматься этой проблемой, вы поймете, что прекрасны!» — обращалась к поклонницам актриса.

На сегодняшний день Картункова по-прежнему следит за фигурой и придерживается дробного питания. Также артистка избегает жареной и жирной еды, а еще газировок и алкоголя.