Актриса Катерина Шпица рассказала, как пережила вторую потерю беременности

Российская актриса театра, кино и телевидения Катерина Шпица поделилась с поклонниками историей о том, как пережила вторую потерю беременности, почтив память своих неродившихся детей.

«15 октября — День памяти малышей, которых не стало. Мы сегодня зажжем в нашем доме две свечи в память о наших двух дочках, которых мы ждали», — указала актриса в личном блоге.

В 2024 году Екатерина Шпица забеременела от фотографа и фитнес-тренера Руслана Панова. Но на раннем сроке произошла хромосомная ошибка при делении клеток. На УЗИ прозвучало то же, что и 8 месяцев назад: «Сердцебиения нет». Беременность прервалась. После выписки Шпица попрощалась с неродившимся ребенком, отвезла контейнер в лабораторию и поговорила с генетиком.

Вскоре после этого актриса обратилась к психологу. Шпица призналась, что пережила этот опыт с болью, но также увидела в нем урок о естественном течении жизни.

«Для очень многих из тех, кто пережил перинатальную потерю, их нерожденные дети — дети, то есть люди, а не „продукт зачатия“. Их любили, а значит, они были», — заключила Шпица.

У Екатерины двое детей. Старший, 14-летний Герман, родился от каскадера Константина Адаева. В мае текущего года она стала матерью во второй раз — у нее появился сын Богдан от второго супруга Руслана Панова.

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