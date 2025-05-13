Актриса из Екатеринбурга Sweetie Fox забрала «порно-Оскар»

Актриса фильмов для взрослых из Екатеринбурга Sweetie Fox стала победительницей ежегодной премии PornHub Awards. При этом россиянка пока не спешит хвастаться «порно-Оскаром» перед подписчиками в соцсетях, сообщает Е1.ru .

Итоги ежегодной премии, которая проводится в 7-й раз, были опубликованы на сайте PornHub.

Дарья взяла награду в номинации «Самая популярная любительская модель». Всего в премии было 40 номинаций.

Sweetie Fox обрела популярность благодаря любительским видео с мужем, в которых пара переодевается в персонажей кино, комиксов, игр и аниме. По итогам прошлого года, Sweetie Fox стала самой востребованной любительской моделью на PornHub. В 2023 году актриса заняла место в топ-20 российских порнозвезд по версии журнала Maxim.

В свободное время девушка занимается фехтованием и рукоделием, а также изучает историю искусств и уделяет большое внимание своей физической форме.

Ранее в Петербурге 24-летнего порноактера экстренно госпитализировали прямо со съемок фильма для взрослых. Парень сделал себе инъекцию для увеличения полового органа, из-за чего пенис загноился.