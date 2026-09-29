Актриса Ирина Горбачева призналась, что любила альфонсов

Ирина Горбачева рассказала, что раньше ей нравились отношения с зависимыми от нее мужчинами. Теперь актриса хочет видеть рядом равного ей по внутренней силе партнера, сообщает «Царьград» .

На вопрос подписчика о романах с мужчинами, которые зарабатывали меньше нее, звезда сериала «Паша» ответила, что так было почти всегда.

«Мне пришлось принять тот факт, что я люблю альфонсов», — призналась Горбачева.

Актриса пояснила, что прежде ей нравилось принимать решения в паре. Сейчас она хочет видеть рядом мужчину, равного ей по внутренней силе или превосходящего ее, в том числе в финансовом плане.

Горбачева также назвала важными амбициозность и соответствие слов поступкам. По ее мнению, партнерам нужно обсуждать проблемы и не игнорировать мелочи.

«Одно из важных качеств, на которые я обращаю внимание, — это когда мужчина умеет извиняться», — добавила актриса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.