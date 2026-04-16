Активы на полмиллиарда рублей нашли у бывшего начальника подмосковной таможни

Бывший начальник подмосковной таможни Вячеслав Романовский, поруководив подразделениями ФТС в пяти регионах России, приобрел активы на 500 млн рублей, хотя его официальные доходы были намного меньше. У него нашли дома, квартиры, два фитнес-клуба и целый парк иномарок, сообщает «Коммерсант» .

Романовский служил в таможенных органах с 1993 по 2025 год. За годы своей карьеры он возглавлял Карачаево-Черкесскую, Ставропольскую, Воронежскую, Смоленскую и Московскую областную таможни.

Недавно Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к Романовскому. В нем указано, что официальный доход ответчика и его супруги с 2000 по 2025 год составил всего 39 млн рублей, с которого уплачен налог в размере 13%. Также у мужчины был коррупционный доход, благодаря которому он создал в Ставрополе бизнес и открыл два фитнес-клуба.

На первое заведение он потратил около 20 млн рублей, приобретя коммерческое помещение, оборудование, инвентарь и т. д. Во второй фитнес-клуб Романовский вложил около 32 млн рублей. Бизнес был оформлен на жену таможенника, а потом и на его детей.

Также деньги, полученные незаконным путем, таможенник вложил в приобретение недвижимости и люксовых автомобилей. Он оформлял их на своих родственников. В автопарк Романовского и его семьи входит Toyota Camry, Mercedes-Benz S400, BMW 520D xDrive, Tesla Model Y и т. д.

Всего за годы таможенно-предпринимательской деятельности мужчина и его родные купили 56 объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью более 500 млн рублей.

Генпрокуратура просит обратить эти активы в доход государства.

