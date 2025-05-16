Активными темпами идет благоустройство исторической части Каширы

«В 2023 году Кашира стала победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. И сейчас мы видим, как реализуется данный проект. Подрядчик зашел на объект в марте, однако уже набрал высокие темпы. Самое главное, что мы уже видим результат и качество выполненных работ. Поэтому уверен, что все будет сделано в срок. А город получит современную территорию, которая соединит исторический центр и новую набережную», — отметил Валерий Лобанов.

Сейчас ведется активная работа над инженерными сетями. Планируется завершить этот этап в течение 15 дней. Далее основные силы рабочих будут сконцентрированы в Летнем саду. Там будет амфитеатр, кафе, детская и спортивная площадки, малые архитектурные формы. Также, чтобы вернуть исторический замысел, будут высажены плодовые деревья: яблони и сливы.

«При создании комфортной городской среды один из главных запросов каширян — сохранить деревья и зеленые насаждения. Мы обязательно сделаем это, а также дополнительно высадим липы и кустарники вдоль всего пешеходного пространства. Однако мы понимаем, что необходимо возродить и исторический облик этой части города. Поэтому уже сейчас у нас есть единый стиль в вывесках и указателях. Кроме того, к общей концепции необходимо привести и фасады зданий. Поэтому будем разговаривать с собственниками, проводить с ними соответствующую работу», — подвел итог Михаил Шувалов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.